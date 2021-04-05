У Зеленского анонсировали новые договоренности по Донбассу

Офис президента Украины скоро объявит о некоторых договоренностях касательно ситуации на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Она уточнила, что Киев продолжает переговоры о достижении мира на востоке страны.

"Украина продолжает вести переговоры на разных уровнях, в частности со странами "нормандского формата". Скоро Офис президента выйдет с определенными достигнутыми договоренностями, с определенными результатами по вопросу, как проходят переговоры о достижении мира", – сказала пресс-секретарь.

Мендель подчеркнула, что Украина продолжит двигаться в направлении достижения мира по любой ситуации.

"Мир – это возможность поднять промышленность, создавать рабочие места. Это развитая инфраструктура, комфортные школы, больницы…", – отметила она.

Также пресс-секретарь Зеленского напомнила, что мир – это еще и возвращение оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры по Донбассу без участия российского лидера Владимира Путина.