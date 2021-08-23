У Путина есть план по Украине, Зеленскому пора действовать, – Климкин

У президента страны-агрессора России Владимира Путина есть краткосрочная и долгосрочная цель по Украине. Первая – расшатывание ситуации изнутри страны и газовая война, вторая – отделение части украинской территории.

При таких условиях главе украинского государства Владимиру Зеленскому следует говорить с президентом США Джо Байденом о красных линиях для РФ. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Дипломат напомнил о недавней статье Путина об "историческом единстве" украинцев и русских и заверил: "Цель Путина – разделить Украину. Часть Украины включить в состав союзного государства, а часть сделать буфером".

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"Он будет последовательно над этим работать. Это абсолютно реальная цель", – заметил Климкин.

Исходя из этого, он отметил, что во время встречи Зеленского и Байдена должна обсуждаться "фундаментальная красная линия – такая же, как невторжение российских войск в Украину".

Климкин спрогнозировал, что в ближайшее время Кремль может прибегнуть к расшатыванию ситуации внутри Украины и к газовой войне, но о широкомасштабном вторжении говорить рано.

"У Путина сто процентов есть план по расшатыванию ситуации в Украине. И на 30-летие Независимости, и на зиму, где он может организовать еще одну газовую войну. Наверняка есть и другие планы. Пойдет ли он на массированное военное вторжение именно сейчас? У меня в этом есть сомнения. Но будет ли он очень последовательно и жестко нас гибридно расшатывать? Сто один процент", – подытожил дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука указал на признаки того, что в Кремле рассматривают вопрос аннексии оккупированных территорий Донбасса.