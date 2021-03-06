У Порошенко требуют немедленно возобновить газоснабжение на Донетчине и наказать виновных

Власть должна немедленно возобновить газоснабжение в домах, больницах, школах и детских садах Донецкой области и привлечь к ответственности тех чиновников, по вине которых целый регион оказался без отопления.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность", обнародованной на сайте политсилы. OBOZREVATEL полностью приводит текст обращения.

"Донецкая территориальная организация партии "Европейская Солидарность" требует от власти немедленно возобновить газоснабжение в домах, больницах, школах и детских садах Донецкой области. Мы также требуем от власти привлечь к ответственности тех чиновников, по вине которых целый регион оказался без отопления.

Сегодня в Славянске ПАО "Донецкоблгаз", несмотря на обязательства НАК "Нафтогаз Украины" по бесперебойному снабжению природного газа теплосетям, осуществил отключение местных котельных коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" от газоснабжения.

Такая ситуация сложилась не только в Славянске. Отключения происходят в Лимане, Часовом Яре, Краматорске, Дружковке, Константиновке и других городах и поселках области, которые получают тепло от "Донецктеплокоммунэнерго".

Потребители Донетчины в очередной раз стали заложниками действий коррумпированных чиновников, которые угрожают жизни и здоровью людей. Отключение отопления при низких температурах на улице, особенно учитывая сложную ситуацию из-за распространения коронавирусной инфекции, – это пренебрежение к украинцам, которые пытаются выжить, уплачивая из собственного кармана экономически необоснованные тарифы.

Украинцы продолжают страдать из-за непрофессионализма, некомпетентности и преступного бездействия власти".

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению пятого президента и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, во времена его президентства в сфере антикоррупции в Украине было сделано больше реформ, чем за предыдущие 25 лет.