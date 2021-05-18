У Порошенко рассказали, кто слил журналистам фейковые записи с Медведчуком

В партии "Европейская солидарность" считают, что Офис президента распространил записи, на которых нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук якобы рассказывал о своем общении с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Ранее новые "пленки" опубликовало издание "Bihus.info".

В политисиле заявили, что на самом деле Порошенко не разговаривал с Медведчуком на темы, озвученные в видео с прослушкой. Такой ответ в пресс-службе "ЕС" дали "Украинской правде".

"Считаем, что обнародованные в понедельник новые "разговоры" Медведчука слиты "расследователям" явно из Офиса Президента. Именно там находится пульт управления этой кампанией", – сказано в сообщении.

В "ЕС" напомнили слова Порошенко о том, что он контактировал с Медведчуком исключительно для освобождения заложников, а также из-за энергетического кризиса, возникшего в конце 2014 года.

В партии подчеркнули, что пятый президент в то время занимался освобождением Донбасса, а попытки связать его с нардепом от ОПЗЖ – это "черный пиар".

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко написал письмо президенту США Джо Байдену, в котором попросил его встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским перед возможной встречей с Владимиром Путиным. Его должен был передать Госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев.