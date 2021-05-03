У Порошенко обвинили спецслужбы в "вуайеризме"

Правоохранительные органы и спецслужбы якобы ведут слежку за пятым президентом Украины, лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко. На этот раз работники ГУР и СВР могут направиться на Кипр, куда едет отдыхать лидер политсилы.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "ЕС".

В политсиле отмечают, что после предательского срыва спецоперации по задержанию российских боевиков из частной армии Вагнера и позорного провала с похищением судьи Чауса в Молдове, "вуайеристы" из числа спецслужб были посланы подсматривать за Порошенко на Кипре.

"Стоит напомнить, что в марте этого года наблюдения МВД за собой обнаружил как настоящий профи бывший заместитель главы СБУ, а ныне депутат Киевсовета от "ЕС" Виктор Кононенко. А летом прошлого года" Европейская Солидарность "установила и задокументировала наблюдения ГБР за партийным офисом. В обоих случаях власть не позволяет правоохранителям должным образом расследовать эти инциденты", – сообщает пресс-служба политсилы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко поздравил украинцев с Пасхой и отметил, что все у нас будет хорошо.