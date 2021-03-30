Спостерігаю краєм ока та вух вий в наших українських степах та горах з приводу перемоги сепара Аксьонова в Добропіллі та Шевченка на Франківщині на довиборах в Раду та офігеваю, вибачайте.

Знов вам, панове блогери та лідери думок, "народ не той", "раби", "кріпаки" та ще купа образливих слів, обраних за принципом - "хто не плюне, той дурень".

Пояснюю на пальцях. Народ виховувати треба. Людям постійно треба нагадувати, що вони - люди.

Простий приклад. Майже два роки тому їхали ми на фронт, везли допомогу морпіхам, я збиралась інтерв'ю писати. Виїхали пізно, поки доїхали до Херсону - була ніч. Наш водій домовився, що переночуємо у мами місцевої волонтерки. Трохи відпочинимо, рано зранку - в путь.

Насилу знайшли її будиночок - приватний сектор в якомусь яру неподалік Дніпра, ґрунтова дорога посипана щебінкою та бутом, низенькі хатки. Заїхали, вона привітала, намагалась нагодувати всіх, випили чаю. А фоном працював телевізор з ICTV. В мене теліка нема давно - років десять, та я відвикла від такого агресивного натиску: спочатку новини, де все погано: вбили, пограбували, за...ли, "всі козли" - без жодного позитиву, а потім серіал про ментів та бандитів. Російською мовою. Причому "менти" - якість поліцейські без позначок. Просто "поліція", а бандити як бандити. Детектив. В якому місті все відбувається - зеро. "Країна СНД". Тобто, може й робили той серіал в Україні, але це - така дешева жувальна гумка для всього постсовка - щоб окупилися всі витрати на зйомки та інше. Коротше, також трешак.

І вся ця чорнуха, панове, ллється з будь-якого українського телеканалу 24 години. 365 днів на рік. А з радіо - російський депресивний репчик, шансон та інша масуха. А з ютубчика - урганти з моргерштернами. А з інстаграмчика - ще якісь бузови з іншим російським лайном.

Куди може піти та жінка або будь яка умовна людина - в тому ж Херсоні, Добропіллі чи навіть у Івано-Франківську? Я мовчу про менші містечка. - В театр? В бібліотеку? На концерт? - Де людям брати позитивні емоції? Де дають щастя? Де хеппі-енди та хороші новини? Де не зрада і "все погано, навколо козли"?

Можете не відповідати. У вас "народ поганий".

А хто, вибачайте, його буде виховувати?