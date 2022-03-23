У Лукашенко понимают, что потеряют армию в случае войны против Украины: генерал-майор рассказал о настроениях военных

Часть белорусских военных готова сдаться в плен в случае приказа наступления на Украину. Спецслужбы РБ владеют этой информацией и понимают, что они могут потерять армию.

Об этом заявил генерал-майор Виктор Ягун в эфире Espreso.TV. Он добавил, что оппозиция Беларуси надеется, что в стране сформируется фронт сопротивления в случае решения Лукашенко поддержать Путина.

Оппозиция проделала большую работу с гражданами по поводу отказа от участия в войне на стороне Кремля. "Они проводят разговоры с родителями военнослужащих, активно работают в социальных сетях, также есть отдельные "партизаны", которые пытаются помешать работе железной дороги, чтобы военные не ехали воевать в Украину", – рассказывает Ягун.

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Генерал-майор уверен, что в РБ ситуация с гражданским обществом очень отличается от того, что происходит в России.

Он отмечает, что в случае вступления Беларуси в войну, начатую Кремлем, произойдет окончательный подрыв режима Лукашенко. И та мощь, которая в 2020 году была загнана в подполье, выйдет на первый план.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Беларусь может ввести войска в Украину, прикрывшись провокацией на границе.

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