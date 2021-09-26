В Днепре свыше 3 тыс. бегунов приняли участие в "Almaz Group Dnipro Marathon"

Утром 26 сентября в Днепре стартовал "Almaz Group Dnipro Marathon". Это пятый марафон, который проводится в городе, и в то же время – первый масштабный забег, организованный после карантина. В этом году днепровский марафон имеет рекордное количество участников сразу на двух дистанциях. Так трассу в 42 км будут преодолевать 365 спортсменов. На забег в 21 км зарегистрировались 570 желающих.

Участниками спортивного события стали более 3 тыс. профессиональных бегунов и любителей из почти десятка стран мира – Украины, Германии, Израиля, Литвы, Беларуси, Молдовы, Великобритании и Канады. Среди них – победители и участники всеукраинских и международных соревнований и марафонов.

"Спортсмены соскучились по спортивным состязаниям, по общению. Наш марафон ставит рекорды по количеству участников, ведь, как мы говорили в предыдущие разы, у нас очень удобная дистанция. Днепровские марафоны всегда отличались хорошей организацией. У нас всегда прекрасные титульные спонсоры", – отметил мэр Днепра Борис Филатов. Он также сказал, что во время марафона соблюдены все необходимые противоэпидемические меры. Так большинство спортсменов вакцинированы или предоставили справки о прохождении ПЦР-тестирования.

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Призовой фонд марафона составляет 300 тыс. грн. Организаторами бегового события являются Федерация легкой атлетики Днепропетровской области и Общественная организация "Старт Днепр". Мероприятие проходит также при содействии Днепровской мэрии – в рамках программы Бориса Филатова "Днепр – спортивная столица".

"Прекрасное настроение. Ожидаю, что все пройдет хорошо. Я всегда очень волнуюсь за марафонцев – чтобы они были здоровы, удачно финишировали. Чтобы они не просто побеждали, но и получали истинное удовольствие от старта", – сообщила Марина Филатова, основательница "5th Almaz Group Dnipro Marathon", президент Федерации легкой атлетики Днепропетровской области и города Днепра.

Ранее для всех желающих бегунов проводили открытые тренировки.

"Это, пожалуй, главное событие осени. Мы не впервые поддерживаем его. Это очень важное мероприятие, ведь оно показывает всем, что когда Днепр объединяется, он может все", – сказал генеральный спонсор марафона, основатель "Almaz Group" Алексей Шох.

Во время забега легкоатлетов обеспечивают питанием и водой. Подготовили 9 пунктов гидратации, 1,5 тыс. литров воды, изотоники, а также 2 тонны фруктов и печенья.

"Я очень рад быть сегодня здесь. Это вызов, который я бросил себе, и надеюсь с ним справиться. Хотел преодолеть полумарафонскую дистанцию еще в прошлом году. Но эта пауза дала мне возможность лучше подготовиться", – рассказал участник марафона Иван.