Турция вновь отказалась признавать Крым российским

Турция никогда не признает оккупированный Крым российским и хочет его возвращения в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлут Чавушоглу, пишет The Eurasian Times. В то же время он отметил, что взаимоотношения между Анкарой и Москвой "развиваются позитивно".

"Мы подтвердили в Сочи, что наша позиция по полуострову не изменится", – сказал он.

Ранее глава МИД Турции заявил, что его страна "желает поддержать возвращение Крыма в Украину".

Перед этим Чавушоглу встречался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, пишет издание.

По словам представителя российского президента Дмитрия Пескова, вопрос Крыма – "одно из серьезных разногласий" между Анкарой и Москвой.

Напомним, что с 1 января 2021 года Турция возглавила силы быстрого реагирования НАТО: они были созданы в 2015 году после оккупации Крыма Российской Федерацией.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что с 1 января председательствующей страной в ОБСЕ сроком на один год стала Швеция. Министр иностранных дел этой страны Анн Линде заявила, что Украина будет среди приоритетных задач организации, вспомнив о Донбасс и Крым.