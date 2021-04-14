Турчинов: позорно и унизительно вместо того, чтобы освобождать родную землю, отводить войска

Отводить войска и обсуждать "инспекцию" наших позиций с террористами вместо того, чтобы защищать украинские территории, позорно и унизительно.

Об этом заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, отреагировав на интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию "TIME", отметив, что некоторые высказывания главы государства его удивили, сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

Турчинов напомнил, что в 2014 году было освобождено 2/3 Донбасса, а после 2015-го Украина использовала тактику пошагового наступления, при каждой возможности освобождая хотя бы небольшой населенный пункт, или продвигая насколько возможно вперед свои позиции.

"Россию очень раздражала эта тактика, которую они назвали "ползучим наступлением"", – заметил экс-секретарь СНБО.

"Да, на войне действительно бывают потери, особенно когда освобождаешь с оружием в руках свою землю. Но более болезненные и неоправданные потери, когда наши военные, ограничены запретами адекватно реагировать на провокации врага, становятся мишенями, которые расстреливают русские снайперы и убивает вражеская артиллерия", – подчеркнул он.

Турчинов акцентировал, что с нового года во время так называемого перемирия Украина понесла потерь значительно больше, чем освобождая любой населенный пункт.

"Позорно и унизительно вместо того, чтобы освобождать родную землю, – отводить войска и обсуждать "инспекции" наших позиций террористами и российскими наемниками", – уверен он.

Кроме того, позорным он назвал и срыв гособоронзаказа и замораживания денежного обеспечения военным, которые ежедневно рискуют своей жизнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время поездки на передовую зоны ООС президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженное вторжение РФ на территорию Украины является реальной угрозой, однако наша страна готова к этому, как и сторона-агрессор.