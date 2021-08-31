Турчинов – о "Плане Б" для защиты от вторжения: предлагаю обратиться к правительству США для передачи Украине военной помощи

Украине необходимо обратиться к правительству США для передачи Украине военной помощи, чтобы обеспечить ВСУ вооружением и техникой, что, учитывая имеющиеся угрозы, имеет принципиальное значение. Это будет частью подготовки руководством страны "Плана Б", хотя более правильно и честно сказать – единственно возможного плана сохранения свободы и независимости Украины.

Об этом заявил экс-секретарь СНБО, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности", и.о. Президента Украины в 2014 году Александр Турчинов в статье "План Б" на "Цензор.нет". Он считает, что от США Украине необходимо получить комплексы противовоздушной обороны типа SLAMRAAM, а также переносные зенитные комплексы ПЗРК "Стингер" (Stinger), общевойсковой индекс FIM-92, производства "General Dynamics" США, предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей (самолетов, вертолетов, БПЛА).

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Кроме того, по словам Турчинова, необходимо срочно возобновить сотрудничество с Турцией по программе совместного создания ракетных комплексов "земля-воздух" HISAR.

Однако, считает он, это не может быть полноценной гарантией обеспечения безопасности государства.

"Сейчас Украина лишена оружия стратегического уровня, которая могла сдержать агрессора. Единственное, что в современных условиях может сдержать РФ от полномасштабных военных действий против нашей страны – это понимание врагом неотвратимости беспрецедентных потерь, которые полностью нивелируют достижения наступления", – подчеркнул экс-секретарь СНБО.

Одним из главных инструментов нанесения врагу таких потерь он назвал разветвленную и эффективно действующую систему территориальной обороны (ТРО).

"Каждый регион, каждый населенный пункт нашей страны должны стать крепостью, способной безжалостно перемалывать живую силу противника, быстро обезвредить его десантные и диверсионные подразделения, надежно защищать стратегические военные и инфраструктурные объекты", – уверен Турчинов.

Однако сейчас для развития этой системы в стране не принимается никаких мер, тогда как необходимо предусмотреть детальный план подготовки и развертывания сил ТРО в особый период, определить и обеспечить реальную потребность в вооружении, боеприпасах, военной, специальной и другой техники, в материально-технических ресурсах тому подобное. Обеспечить комплектацию, профессиональную подготовку и обучение подразделений и служб ТРО. Определить боевые задачи, стратегию и тактику действий сил ТРО с учетом специфики и особенностей каждого региона.