В четверг, 14 января в студии программы "Народ против" на канале "Украина 24" вместе с Натальей Влащенко и другими гостями обсудили самые актуальные темы последних дней:

Цены на газ. В декабре 2013-го газ для населения стоил 0.72 грн за кубометр, а средняя зарплата была 3600 грн в месяц. Декабрь 2020 - 7.00 грн за кубометр (без транспортировки) при средней зарплате в 11900. Здобули? Насолоджуємося)).

А, если серьезно, то без целевых субсидий не обойтись. Вообще в мире никого не волнует, откуда идет газ, вопросы его транспортировки и прочие детали, которыми власти любезно делятся с обществом, когда нужно повысить цены. Главное - чек на стоимость жизни. Если на продукты питания и коммуналку Вы тратите 25-30% от своего ежемесячного дохода, значит живете в развитой стране, 30-50% -страна развивается, а, если украинцы тратят 55% только на еду, глубина пропасти огромна!

Переговоры в Нормандском формате. Важно, чтобы вели переговоры и углубились в детали министры иностранных дел, а не представители администрации. Можно добиться для наших граждан "бытовых мелочей". Например - продлить маршрут поезда "Интерсити" до Донецка (пускай пока с взаимным постом контроля) от Константиновки до Донецка - 45 минут, от Покровска - 50. Такие меры на 95% решат проблемы пересечения линий разграничения и избавят граждан Украины от унизительных очередей.

Локдаун в Украине, как русский бунт - бессмысленный и беспощадный. Только в киевском метрополитене может инфицироваться до 1 млн человек в день. Какой смысл тогда в локдауне? Почему малый бизнес должен страдать больше всех? Это абсолютно ничего не даёт в плане борьбы с COVID-19. К тому же, людей объективно раздражает "картинка" из Буковеля - неприкрытый цинизм власти .