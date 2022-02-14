Традиционная рубрика "Хорошие новости от мэра".

Пока кто-то бежит, кто-паникует, а кто-то бьёт в политические барабаны, мы спокойно готовимся.

Я абсолютно уверен в том, что большой войны не будет ни 16-го, ни 20-го, ни 22-го, а вот то, что наши злые соседи не оставят нас в покое никогда - это непреложный факт.

Тут многие кричали о том, что "как было бы хорошо, если бы Украина была похожа на Израиль".

Ну что докричались? Получите.

Нам теперь жить рядом с Ордой десятилетиями…

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И поэтому с сегодняшнего дня Днепр начинает создавать городской центр Территориальной обороны.

Что это значит? Я постараюсь объяснить простыми и понятными словами наш замысел.

В двух словах, как это ни странно звучит, но "ТРО должна быть модной, популярной и удобной".

Мы начинаем проектирование современного комплекса обороны и безопасности, где каждый желающий от мала до велика сможет также сам либо с семьей (!) проводить время, совершенствуя себя занятиями военной, военно-спортивной подготовкой, под руководством наших Вооруженных сил, с участием города, но на принципиально новой профессиональной основе.

Мы создадим единый Центр сопротивления, где будут оперативно и профессионально решаться любые вопросы организации обороны и военно-патриотического воспитания в Днепре.

Что будет входить в этот Центр:

1. Единый комплекс для размещения, управления, рекрутинга, подготовки, снабжения, военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи, изучения истории для нашей бригады Территориальной обороны ВСУ, а также гражданских добровольческих формирований и структур гражданской обороны, предусмотренных законом.

Командование – военные, содействие, согласно закону о Национальном сопротивлении – на мне, как мэре города.

Я добровольно беру на себя ответственность за постройку Центра.

2. Оборона требует не количества, а качества. Мы заинтересованы, чтобы в защите Родины принимали участие лучшие, думающие, работающие, чтобы в Центре могли заниматься не только резервисты, но и их дети, жены и родители.

Чтобы люди не отрывались от семьи, а наоборот, чтобы занятия в ТРО могли стать популярным семейным мероприятием. Центр обороны должен стать главным хабом для коммуникации и проведения встреч друзей-патриотов. Военно-патриотическая подготовка должна быть максимально удобной и полезной для саморазвития человека. Мы должны максимально эффективно использовать важный ресурс добровольца – его время.

3. Центр должен быть размещен в черте города, чтобы там были удобные коммуникации и туда было легко добраться, чтобы было место для развития там же различных активностей, комфортной общественной среды.

В проекте кроме административных объектов - обустройство полигона для огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовки, практической и снайперской стрельбы, курсов выживания, ориентирования, гражданской обороны, боя в городе, различных тиров и стрельбищ, тактического поля, полосы препятствий.

4. Постройка Центра позволит наладить системную работу органов обороны и безопасности Днепра, военных и гражданских властей.

Прошу всех горожан, которые имеют компетенции, знания, мотивацию, принять участие в разработке проекта такого Центра, определению наиболее удобного места базирования. Приглашаю всех патриотов к участию в совместной работе.

Официальное распоряжение публикуется ниже.

Мы выделяем на это богоугодное дело 100 миллионов гривен.

Руководить процессом поручено человеку, справившемуся с "Новороссией" в 2014-м и возглавившему штаб по борьбе с эпидемией ковид-19 два года назад, а именно - Геннадий Корбан.

Надеюсь, что всем вам известны его способности как антикризисного руководителя.

Уж, кто, кто, а он точно тут Израиль устроит.

Все контактные телефоны для желающих помочь, а также имена ответственных лиц, будут обнародованы в ближайшее время в средствах массовой информации.

Спасибо за внимание.