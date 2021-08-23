Транзит газа через Украину продолжится и после 2024 года, – министр энергетики ФРГ на 'Крымской платформе'

Транзит газа через территорию Украины продолжится и после 2024-года. Это значит, что соответствующий договор, касающийся поставок голубого топлива, должен быть продлен.

Такое заявление на саммите "Крымская платформа" в Киеве в понедельник, 23 августа, сделал министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. В рамках мероприятия у него состоялась встреча с коллегами из Украины и США.

На ней украинская сторона вновь подчеркнула, что газ не может стать оружием в руках РФ – наши партнеры не должны это допустить.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал, что, кроме "Северного потока-2", был также поднят вопрос реформ в энергетическом секторе нашей страны.

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Добавим, что немецкий министр высказался и по "крымскому вопросу". Он отметил, что оккупация полуострова Россией создала большую проблему, и заверил, что Германия не позволит превратить Крым в "слепое пятно на карте".

В саммите "Крымской платформы" принимали участие представители 45 стран мира. Все подробности встречи вы найдете в нашей текстовой онлайн-трансляции.

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