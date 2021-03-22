Трампу создадут собственную социальную сеть

Для бывшего президента США Дональда Трампа создадут собственную социальную сеть, чтобы вернуть его присутствие в интернете.

Об этом сообщил старший советник экс-главы Белого дома Джейсон Миллер, пишет Fox News. Он уточнил, что медиаплатформа будет готова через два-три месяца.

"Я думаю, что она станет самой крутой, она полностью поменяет правила игры, и все будут ждать и смотреть, что же делает Трамп", – сказал Миллер.

Он спрогнозировал, что социальная сеть привлечет "десятки миллионов людей". Других подробностей проекта Миллер раскрывать не стал.

Как сообщал OBOZREVATEL: