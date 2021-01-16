Трампа разблокировали в Facebook и Instagram

Президента США Дональда Трампа в ночь на субботу, 16 января, разблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram.

Его аккаунты восстановлены на обеих платформах. Последние посты там Трамп размещал в день штурма Капитолия, 6 января.

Напомним, что после беспорядков главу государства заблокировали в 12 социальных сетях и платформах: Facebook, Twitter, Google, Spotify, Snapchat, Instagram, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok и Pinterest. С заявлением по этому поводу выступил основатель Facebook Марк Цукерберг.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президента США Дональда Трампа решили заблокировать еще в одной соцсети, а Telegram назвал его "мошенником".