Только правительство профессионалов во главе с Тимошенко спасет Украину от "идеального шторма", – эксперт

Коалиция с "Батьківщиною" позволит власти стабилизировать ситуацию в экономике, эффективно противодействовать эпидемии и быстро укрепить странуу перед угрозой обострения на фронте.

Об этом в своей статье для издания "Цензор.нет" пишет известный политический эксперт Виталий Кулик.

"В условиях кризиса, который угрожает существованию страны, ответственная власть прибегает к консолидации и формирует правительство национального единства. Отвергаются партийные ссоры и создается правительство с большой буквы – субъект, который предлагает антикризисную стратегию, берет на себя ответственность за ее реализацию и получает чрезвычайные полномочия", – констатирует аналитик.

По словам эксперта, в основу антикризисной политики такого правительства должна быть положена стратегия отказа от внешнего управления и отмены антинародных реформ – медицинской, земельной, образовательной тому подобное. Именно это предлагает "Батьківщина", лидер которой едва ли не единственная, кто, по словам эксперта, способна сегодня собрать и возглавить "надпартийное правительство из сильных специалистов".

"На сегодня именно команда Тимошенко предлагает решения, которые могут стабилизировать систему. Также Тимошенко – это "таран" для Зеленского в противостоянии с олигархами. К тому же она не составляет электоральной конкуренции президенту, если у последнего есть намерения продолжать политическую карьеру", – пишет Кулик.

Объединение "Слуги народа" и "Батьківщини", по его убеждению, также позволит президенту отсрочить досрочные парламентские выборы, которые из-за недееспособности монобольшинства и провал правительства Шмыгаля по всем направлениям работы становятся все вероятнее.

"Идеальный шторм" все ближе. Что может ему противопоставить Банковая? Утлый челнок "правительства Шмыгаля", который давно протекает и более похож на бутафорский?" – отметил эксперт.