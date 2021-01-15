Тимошенко способна обеспечить справедливые тарифы, – эксперт

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко знает, что делать, и в отличие от нынешнего правительства не боится принимать непопулярные, но эффективные, решения в интересах людей.

Такое мнение в эфире UKRLIFE.TV озвучил политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, на смену тренда двухлетней давности на внесистемных политиков, вроде Зеленского, сейчас усиливается запрос на профессионализм и умение навести элементарный порядок. Именно этим объясняется рост рейтинга "Батьківщини" Тимошенко почти на треть.

"Электоральное ядро "Батьківщини" чувствительное к тарифной проблеме, поэтому Тимошенко не пройдет мимо этой темы. Что делать – она знает. И в отличие от президентской команды, не будет медлить и не убоится непопулярных шагов для решения проблемы. Ситуация с тарифами – это карт-бланш для Тимошенко", – считает эксперт.

Он убежден, что украинское общество ждет серьезные кадровые решения от президента Зеленского.

"Перестановки кадров в Кабмине не спасут, нужна полная отставка правительства Шмыгаля или удаление самых одиозных персон. У Зеленского есть неделя-две, чтобы принять решение, затянет – себе дороже, к концу месяца будет "тарифный майдан", – заметил Золотарев.

Напомним, Тимошенко предложила план решения "тарифного" кризиса. Он предусматривает направление на нужды населения газа из подземных хранилищ по цене закупки и газа собственной добычи. Это, по расчетам "Батьківщини", позволит снизить тарифы втрое.