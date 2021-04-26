Тимошенко: референдум остановит аферу власти и вернет землю украинцам

Распродажа украинской сельскохозяйственной земли проводится против воли народа, поэтому "Батьківщина" начала процесс проведения референдума по народной инициативе.

Об этом сообщила глава партии Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания Согласительного совета в понедельник, 26 апреля. По словам политика, его цель – остановить земельную аферу власти и вернуть землю людям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Уже вторую сессионную неделю парламент собирает всех депутатов, чтобы продолжить кражу украинской сельскохозяйственной земли, внося изменения в Земельный кодекс, которыми снимаются любые ограничения на ее распродажу. Властная команда в ручном режиме протягивает законы, которые позволяют калечить украинскую землю. По сути по всей Украине начался большой процесс рейдерского захвата земли", – отметила Тимошенко.

Лидер "Батьківщини" рассказала о преступной схеме, жертвами которой стали 425 владельцев паев в Киевской области. Селяне объединились в кооператив "Новоселицкий", закупили технику и хозяйничали на земле. Но заработанные ими деньги и даже зерно с зернохранилищ отобрали рейдеры, которые зарегистрировали через "черный регистратор" компанию с аналогичным названием и оформили все паи и активы на себя.

"За этой преступной компанией стоит глава аграрного комитета Верховной Рады Николай Сольский, который в парламенте проталкивает законы о распродаже земли, и его сообщники. Выяснилось, что по всей стране рейдеры охотятся на сельские кооперативы. Таким образом у людей только эта группа сейчас занимает по меньшей мере 300 тысяч гектаров земли. Поэтому эти "дельцы" ждут, когда с 1 июля начнет действовать закон о распродаже земли, чтобы за коррупционные средства выкупить эту землю в свою собственность", – объяснила Тимошенко.

Она также отметила, что Министерство юстиции по обращению обманутых владельцев паев, рассмотрев все обстоятельства дела, аннулировало действия "черного регистратора", однако сейчас в Хозяйственном суде Киева рассматривается дело об отмене решения Минюста в пользу рейдеров. Команда "Батьківщини" внимательно следит за ситуацией и приложит все усилия для восстановления справедливости.

"Вот так живет и так рейдерит всю страну действующая власть. Поэтому понятно, почему они протягивают закон о продаже земли. Однако наша команда внесет постановление об освобождении Сольского с должности главы аграрного комитета. Мы обратимся к президенту и Кабмину по этому вопросу и таким образом проверим – если они не будут реагировать, это означает, что они сообщники в этом деле. Также мы зарегистрируем постановление о создании ВСК, которая начнет разбираться со всем рейдерством по стране. Мы будем вместе с людьми бороться и не оставим без внимания ни рейдерские захваты, ни другие преступления против украинцев", – заверила лидер "Батьківщини".