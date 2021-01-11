Тимошенко призвала местных депутатов требовать от Кабмина немедленного снижения цены на газ

Ситуация необдуманного повышения властями тарифов на газ и тепло, которая уже вызвала возмущение людей по всей стране, – критическая и требует немедленных решений. "Батьківщина" предлагает быстрый и эффективный план разрешения кризиса и призывает местные советы по всей стране требовать от центральной власти его воплощения.

Об этом говорится в посте председателя партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко на ее Facebook-странице, передает пресс-служба партии.

"Хватит экспериментов! Я призываю депутатов партии "Батьківщина" по всей стране, а также представителей других сил, которым небезразлично благосостояние украинских семей, созвать внеочередные сессии советов разных уровней и требовать от правительства принятия решения о направлении на нужды населения газа из наших подземных хранилищ по цене закупки. Это позволит мгновенно уменьшить тарифы втрое", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Политик скептически оценила способность парламентско-правительственного большинства подготовить план антикризисных мероприятий для решения ими же самими созданного кризиса в связи с повышением тарифов.

"Будем откровенны: кто реально верит, что люди, не способные просчитать последствия своих же постановлений, сумеют придумать какой-то антикризисный план? Они – настоящие мастера создавать проблемы, а вот решить хотя бы одну сегодняшнему Кабмину не удалось ни разу. В лучшем случае – просто будут тянуть время, в худшем – найдутся ловкачи и, воспользовавшись ситуацией, создадут очередную коррупционную схему", – предостерегла глава "Батьківщини".

Она призвала власти прекратить наконец издеваться над людьми, а местные советы – требовать от правительства обеспечить украинцев газом по цене не выше, чем та, по которой газ покупал государственный монополист.

"Снизить цену на газ и коммунальные тарифы в разы не только можно, но и нужно. К тому же немедленно", – подчеркнула Тимошенко.

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