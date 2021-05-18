Тимошенко: 'Батьківщина' за то, чтобы украинцы были хозяевами на своей земле

Под Киевом в субботу, 22 мая, соберется инициативная группа, которая будет собирать подписи за проведение всеукраинского референдума в защиту земли, за который выступает 77% граждан. Группа будет насчитывать 17 тысяч украинцев.

Об этом во время выступления с трибуны парламента заявила глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Она отметила, что сейчас украинцы вынуждены покидать родину.

"Всеми социальными и экономическими решениями, которые принимаются последние годы, украинцев "выталкивают" с собственной земли. Сотнями тысяч они выезжают из Украины не потому, что не любят свою Родину, а потому что для них созданы невозможные для жизни и работы условия. А сейчас еще и проталкиваются законы о продаже сельскохозяйственной земли", – возмутилась Юлия Тимошенко.

Так называемый "рынок земли", который откроется с 1 июля этого года, лидер "Батьківщини" назвала "безумием", ведь речь идет о распродаже 72% территории Украины.

"22 мая в 12:00 в 30 километрах от Киева соберутся вместе почти все аграрные ассоциации, профсоюзы, представители промышленников и предпринимателей, чтобы провести собрание большой инициативной группы, которая насчитывает более 17 тысяч человек. Вместе с ними наша команда готова начать всеукраинский референдум против продажи сельскохозяйственной земли", – сообщила Тимошенко.

По ее убеждению, удачный мировой опыт свободного рынка земли определяет привилегии исключительно для собственных фермеров, а не продажу земли иностранцам, как это предусмотрено в принятых властной командой законах.

"Социологические опросы показывают, что 77% людей хотят принять участие в референдуме. Мы с людьми! Мы за Украину и за то, чтобы украинцы были хозяевами на своей земле!" – заявила Тимошенко.