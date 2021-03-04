Тимошенко: 'Батьківщина' поможет организовать волеизъявление из ключевых для украинцев вопросов

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что как только президент Владимир Зеленский подпишет закон о всеукраинском референдуме, ее команда поможет людям собрать подписи и организовать волеизъявление из ключевых для страны вопросов.

Об этом она сказала во время брифинга в четверг, 4 марта. Политик подчеркнула, что согласно принятому закону о народовластии очень сложно провести референдум.

"Но мы будем вместе с людьми и поможем его организовать, чтобы люди могли выразить свое категорическое "нет" продажи сельскохозяйственной земли, легализации игорного бизнеса и марихуаны, распродажи стратегической собственности. Мы обязательно поставим вопрос и о тарифах – нужно продавать людям украинский газ по украинским ценам", – отметила Тимошенко.

Как сообщила лидер "Батьківщини", команда продолжает собирать подписи для проведения внеочередной сессии, на которой можно будет справедливо решить вопрос тарифов и убрать коррупцию на их образовании. Однако, по ее словам, "Слуга народа" не поставила ни одной подписи за это, что означает, по мнению Тимошенко, что они являются сообщниками в том, чтобы "накапливать коррупционные состояние как внутри страны, так и за ее пределами".

"Раньше они скрывали коррупцию, а теперь – закрепляют ее в законах. Они уничтожают нашу страну цинично, либерально и открыто. Сегодня не рассматриваются наши законопроекты о снижении тарифов, внедрение медицинской реформы или индексацию пенсий. Главный вопрос для монобольшинства – решить, кто будет собирать взятки от раздачи лицензий на открытие игорного бизнеса. А вместо обещанных 4 миллиардов гривен поступлений в бюджет, они снимают налоги с него. Неплохо было бы НАБУ выяснить, кто стоит за этими законами. "Батьківщина" за все, что касается игорного бизнеса, голосует "против" и призывает парламент не давать голоса за этот хлам", – подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, Украину все годы сопровождала коррупция, но сегодня лоббизм, дерибан и коррупционные модели открыто прописываются в каждом законе.

"Нами всеми сделана трагическая ошибка – к власти пришли циничные жестокие люди, которые, прикрываясь пиар-акциями, за кулисами каждый день проводят политику против каждого украинца. Но надо бороться, на референдуме люди получат шанс высказать свое мнение", – резюмировала Тимошенко.