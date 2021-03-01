Тихановская захотела в союзники и Украину, и Россию

Лидер оппозиции в Беларуси и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская захотела в политические союзники и Украину, и Россию в случае своего президентства.

В интервью украинскому изданию "Новое время" она сказала, что Украина всегда останется дружественной страной для Беларуси, а отношения между странами будут основываться на прозрачности и взаимовыгодном сотрудничестве.

"С Россией то же самое. Мы должны думать рационально и прагматично. Торговые отношения с Россией очень важны для Беларуси. Именно на таких принципах будут основываться наши взаимоотношения", – ответила оппозиционерка на вопрос журналиста о России.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Светлана Тихановская заявила, что президент России Владимир Путин упал в ее глазах как человек. Она также пояснила, почему раньше побоялась признать Крым украинским.