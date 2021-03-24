Сюмар: если правительство не может достать вакцину – оно должно идти в отставку

Срыв вакцинации против коронавируса в Украине – это провал власти, а не оппозиции. Страна – в невиданном кризисе и становится непривлекательной и даже токсичной "провинцией" на международной арене.

Об этом заявила в Facebook народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, отметив, что подавляющее большинство обвинений по любому поводу в стране звучит в сторону пятого президента Петра Порошенко.

"Вот без него все было бы идеально – и вакцинация не хуже Израиля и акций бы за Стерненко не было, и коррупция преодолена давно, и экономический рост и тд, и тп... И страна, конечно, была бы не поляризована, а вся такая объединенная", – съязвила Сюмар.

В то же время она подчеркнула, серьезность кризиса сегодня наблюдается в Украине.

"Страна в невиданном кризисе: спад экономики, пандемии без всякого просвета, коррупция в высших эшелонах, разрушенной международной поддержки, вагнергейта и т.д.", – перечислила депутат.

"Украина становится непривлекательной и даже токсичной "провинцией". Опять. Как при Януковиче. Свое невежество и неспособность к государственному управлению два года валили на "попередников". Несколько дней назад Порошенко был "вандалом", что разрисовал Офис Президента, сегодня он сорвал вакцинацию", – съязвила Сюмар.

Депутат отметила: "я не знаю ни одной страны в мире, где вакцинацию срывает оппозиция. Это либо успех, либо неудача власти. У нас не беда, а катастрофа. Где обещанная в феврале китайская Coronavac? Где задекларированный премьером Pfaizer? Где понятные графики и пункты вакцинации?! Где все эти "чемпионы борьбы с коронавирусом"?

"Вакцины в мире не продают политикам или бизнесменам. Их продают правительствам государств. Если правительству не достать вакцину – оно должно уходить в отставку. Если за дипломатию отвечает президент, то время признать, за два года он завалил как вакцинную дипломатию, так и остальные дипломатические поддержки Украины. Украине нужно правительство и дипломаты, способные отвечать на вызовы. Потому что страшно за будущее", – подытожила Виктория Сюмар.

Срыв вакцинации против коронавируса в Украине – это провал власти Facebook Виктория Сюмар

Украина становится непривлекательной на международной арене из-за непрофессионализма власти Facebook Виктория Сюмар

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина рискует не получить в 2021 году необходимого количества доз вакцин, поскольку страны ЕС и другие страны с высокоразвитыми экономиками заранее договорились с производителями о поставках и делиться вакцинами пока не планируют.