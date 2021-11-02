Свежие рейтинги: "Батьківщина" Тимошенко догоняет "слуг народа" Зеленского

Шансы попасть в парламент сегодня гарантированно имеют 4 политические силы. Разница между лидерами – в рамках статистической погрешности. Еще три партии балансируют на грани прохождения. Если бы парламентские выборы проходили в конце октября, в Верховную Раду гарантированно прошли бы "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батьківщина" и "Европейская солидарность".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, которые были обнародованы 2 ноября. Политическая сила Владимира Зеленского могла бы претендовать на 18,3% голосов определившихся с выбором оппозиционная платформа Юрия Бойко – на 17%, команда Юлии Тимошенко – 15,4%, объединение Петра Порошенко – на 15,1%.

Социологи КМИС особенно подчеркивают, что разница всех четырех партий находится в рамках статистической погрешности. Следовательно, в итоге сегодняшние серебряные или бронзовые призеры вполне могут занять первое место.

Видео дня

Зайти в следующий парламент также имеют шансы: "Сила и честь", Радикальная партия и до сих пор еще не создана партия Дмитрия Разумкова. Рейтинг этой тройки второго эшелона колеблется на уровне 5%.

Этим же опросом аналитики установили, что большинство украинцев поддерживают проведение досрочных парламентских выборов. Преждевременно сменить нынешнюю Раду желают – 47,3%, против роспуска – 37,7%.

Опрос был проведен 20-25 октября 2021 методом личного ("face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Опрошены 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.