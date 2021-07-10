Супруги Порошенко вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта. Фото

В Офисе "Европейской Солидарности" суббота снова драйвовая и продуктивный – больше сотни волонтеров собрались вместе, чтобы плести маскировочные сетки для фронта.

Деньги на материалы тоже собирали вместе. За день сплели четыре гигантские сетки размером 9 на 12 метров. Знатоки говорят – обычно такую одну плетут неделю.

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил волонтеров, которые с самого утра в субботу включились в работу.

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"Прежде всего, я хочу поблагодарить всем волонтерам, которые в этот субботний день посвятили целый день, с 10 утра, а нас здесь больше сотни, потому, что мы плетем сетки для украинских воинов. Сейчас мы это делаем для одной из бригад, которая обратилась к нашей общественной организации. И перед отбытием на очередную ротацию мы делаем защитные сетки для того, чтобы враги из своих дронов, со своих наблюдательных постов не видели нашей техники, наших фортификационных сооружений, и наши были под надежной защитой ", – говорит Порошенко.

Пятый Президент отметил, что в последний раз сетки централизованно закупали в конце 2018 года, а с 2019 года Минобороны, к сожалению, не покупает маскировочные сетки для фронта.

"Сейчас мы это делаем только краундфандингом, это ваши деньги, которые вы собрали, которые вы обеспечили совместно с волонтерами. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом процессе. Так же поблагодарить и тем, кто присоединился к процессу оборудования линии соприкосновения, оборудование фронта системой видеонаблюдения", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

Команда Порошенко сейчас занимается обеспечением четырех бригад, сообщил пятый Президент.

"Нашей координацией сейчас охвачено уже 4 бригады. 2 – по системе видеонаблюдения. И две – по поставкам оборудования, начиная от генераторов", – говорит Порошенко.

Как известно, волонтеры совместно с Фондом Порошенко обеспечили полный комплект оптической разведки для 10 ОГШБр. На этой неделе пятый Президент лично передал комплект оборудования стоимостью почти миллион гривен командованию бригады. Кроме оптической разведки, в 10 бригаду привезли 5 мощных генераторов и 2,5 километра теневой сетки.

"Это спасает жизни наших воинов. Это значительно увеличивает эффективность наблюдения, а соответственно огня. Уже эти нелюди, российские оккупанты боятся выползать. И мы надеемся, что это приведет к сокращению потерь на фронте, потому что мы видим, что Украина платит высокую цену " – напомнил тогда Порошенко.

"Очень хорошо мы начали эту неделю. Мы были на фронте. В полосе обеспечения Зайцево – Шумы – Нью-Йорк. Мы приветствуем возобновление исторического названия этого поселка. Заканчиваем эту неделю нашим большим волонтерским мероприятием", – говорит лидер "Европейской Солидарности".

"Это означает, что если есть желание, есть желание помощи армии, помочь Украине – никто и ничто тебя не остановит. Даже некорректность, непрофессионализм и несостоятельность действий зеленой власти по отношению к армии. Мы сцепили зубы, мы объединимся, мы делаем все , чтобы защитить нашу страну, нашу армию, наш народ", – резюмирует Петр Порошенко.