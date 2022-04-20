Суд разрешил провести спецрасследование по Киве

Суд предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы. Досудебное расследование по уголовному производству в отношении политика будут осуществлять следователи Государственного бюро расследований.

По информации Генеральной прокуратуры, Кива подозревается сразу по пяти статься и находится в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Суд разрешил провести спецрасследование ГБР при участии прокуроров Офиса Генерального прокурора. Отмечается, что Киву подозревают в публичных призывах к насильственной смене власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственной измене и пропаганде войны (ч.3 ст. 109, ч .3 статьи 110, ч.1 статьи 111, статьи 436, ч.2 статьи 436-1 УК Украины).

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По данным следствия, бывший нардеп, находясь на территории государства-агрессора, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Он публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Кроме того, Кива предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

Недавно у предателя Украины Ильи Кивы случилось сезонное обострение. Теперь он, прячась в России, призывает Кремль нанести ядерный удар по Украине.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Киве очередное подозрение из-за призывов к войне. Если его поймают – а его непременно поймают – наказание предателя Украины ожидает серьезное. Ведь ему инкриминируют нарушение сразу нескольких очень тяжелых статей УК Украины.