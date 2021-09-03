Суд обязал Нацполицию зарегистрировать производство по делу о нападении на Порошенко, – генерал Кононенко

Печерский районный суд столицы обязал райуправление Нацполиции зарегистрировать уголовное производство о совершении нападения на пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко по статье 346 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

Об этом сообщил в Facebook депутат Киевсовета, генерал СБУ Виктор Кононенко. Он также обнародовал Постановление суда.

"Преступление против пятого президента Украины Петра Порошенко является настолько очевидным, что даже Печерский суд, который многие обвиняют в необъективности, не стал этого отрицать. Только что Печерский районный суд Киева удовлетворил мою жалобу на бездействие должностных лиц Печерского управления полиции ГУНПУ в г. Киеве и обязал их зарегистрировать производство о совершении преступления против государственного деятеля", – написал Кононенко.

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"Мы не только создаем основания для ужесточения наказания в отношении заказчиков, организаторов и исполнителей этого преступления, но и подтверждаем факт преступного бездействия полиции, которая позволила нападающему убежать", – подчеркнул депутат Киевсовета.

Он также поблагодарил активистов, которые помогли оперативно идентифицировать участников нападения.

"Спасибо всем! Без Вашей помощи мы не смогли бы собрать столько информации о нападавших! Вместе мы сила!" – подытожил Кононенко.

Как известно, 28 августа адвокаты Порошенко, свидетели преступления народный депутат Максим Саврасов и Виктор Кононенко подали в Печерский суд жалобу на бездействие полиции.

"Это позорное нападение на пятого президента Петра Порошенко, которое состоялось на праздник Дня Независимости. Заказчик этого преступления имеет большие возможности, чтобы заставить Национальную полицию не регистрировать заявление о преступлении, игнорировать заявление граждан и народных депутатов. И заставляет Нацполицию вместо предусмотренного законом состава преступления, а именно 346 статьи УК, предусматривающей ответственность за нападение на политического деятеля, на лидера оппозиции, сделать из этого случая обычное хулиганство", – пояснил Головань.

"Мы все понимаем, что это произошло именно из-за политической деятельности Петра Порошенко, а не потому, что какой-то странный человек со странным бэкграундом вдруг из личных хулиганских побуждений решил так поступить. Чем больше проходит времени, тем меньше у нас вопросов остается к самому нападающему. С ним уже сейчас все понятно. Полиция фактически спускает дело на тормозах, несмотря на все их заверения, что они работают, что будет сообщено о подозрении. Мы видим, что сначала сознательно занижена квалификация, дело выдают за хулиганство. Даже сейчас подозрение о хулиганстве не вручено", – подчеркнул Илья Новиков