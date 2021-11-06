Стратегия Путина не предполагает существования Украины, с ним не о чем говорить, – Порошенко

Стратегия Кремля не предполагает существования государства Украины. Следовательно, с Путиным не о чем говорить.

Такое мнение в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" высказал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"С Путиным не о чем говорить. В статьях Путина и Медведева выписана его стратегия. И эта стратегия не предполагает существования государства Украина. Точка! А вы хотите повторить ошибку Приднестровья, Осетии, Абхазии и других, и идти с ним о чем-то договариваться . Результат будет таким же, как мы видим в этих государствах", – подчеркнул Порошенко.

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Он в очередной раз напомнил, что Россия систематически не выполняет Минские соглашения, и поэтому на нее были наложены международные санкции.

"Весь мир применил санкции против Российской Федерации за невыполнение Минских соглашений. Это решение утверждено Советом безопасности ООН. В чем заключается невыполнение Минских соглашений? Россия не обеспечила всестороннее прекращение огня. Россия не обеспечила вывод иностранных войск. Россия не обеспечила вывод тяжелой техники и артиллерии. Россия не обеспечила освобождение наших заложников. Россия не обеспечила компонент безопасности", – пояснил Порошенко.

Политик также напомнил, что ранее Россия соглашалась с введением миротворцев в ОРДЛО.

"На Берлинском саммите, посмотрите протоколы, посмотрите утвержденную дорожную карту: все стороны (согласились. - Ред.) – Россия уже даже тогда поставила подпись, что она соглашается, – до выборов применяются миротворцы с мандатом Совбеза ООН. Которые в день выборов должны быть замещены украинскими пограничниками. Под Минскими соглашениями поставил подпись Путин", – отметил пятый президент.

По мнению пятого президента, в настоящее время глава РФ вообще не заинтересован в переговорах с руководством Украины.

"Сейчас Путин ничего не подписывает, потому что он не заинтересован ни в мире, ни в существовании государства Украина. И поэтому нам нужно быть объединенными, нам нужно быть сильными, нам нужно противостоять энергетической, военной, безопастносной, ковидной, медицинской и политической агрессии, с фейковыми новостями, которые некоторые здесь распространяют. Мы должны удержать и спасти Украину. Я очень надеюсь на это. У нас все получится", – резюмировал Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Верховный суд рассмотрит иск Порошенко к Зеленскому из-за "пленок Бигуса": соответствующее постановление в конце октября приняла Большая Палата ВСУ. В исковом заявлении Порошенко требует опубликовать полную версию скандальных записей.