Вчора Указом Президента України була затверджена довгоочікувана Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.

Розберемося в позитивних аспектах та вадах цього надзвичайно важливого для держави документа.

Перш за все слід зазначити, що влада підготувала та затвердила згадану Стратегію з метою створення умов для деокупації та безпечної реінтеграції окупованих територій, нейтралізації загроз національній та міжнародній безпеці, а також захист прав людини.

Цей документ містить багато дуже корисних положень, які направлені, серед іншого, на захист постраждалих від російської агресії громадян та юридичних осіб, налагодження та підтримання зворотнього зв’язку між кримчанами та державою, надання для наших співгромадян адмінпослуг у спрощеному порядку, звільнення заручників, злочинно захоплених агресором. Держава сприятиме кримчанам в отриманні освіти на своїй материковій частині.

Значна частина документу також приділена важливим економічним, соціальним, гуманітарним, екологічним, інформаційним, оборонним та безпековим питанням, зміцненню національної стійкості та міжнародному співробітництву.

Також у Стратегії наголошено на пріоритетності політико-дипломатичних засобів із вирішення збройного конфлікту, розв’язаного Росією, відновлення та розбудову миру. Кримська платформа названа ключовим зовнішньополітичним інструментом консолідації міжнародних зусиль з деокупації та реінтеграції. Окрім цього, державою задеклароване застосування механізму Будапештського Меморандуму, що є дуже важливим.

Особливе задоволення викликає й те, що у відповідь на чисельні публічні заклики представників експертного середовища, держава, нарешті, визначила активну позовну діяльність проти РФ одним зі своїх пріоритетів, а також взяла на себе зобов’язання допомогати громадянам та юридичним особам подавати та супроводжувати їх чисельні позови проти агресора у міжнародних судових установах.

Україна також створить реєстр заподіяної Росією шкоди як самій Україні, так і її громадянам та юридичним особам.

Водночас, влада підняла питання застосування нових та продовження існуючих українських та міжнародних санкцій щодо Росії на стратегічний рівень, що власне і відображено у Стратегії.

Необхідно додати, що українські морські простори навколо Кримського півострова – територіальне море та виключна морська економічна зона, також прирівнюються до окупованих агресором територій.

Але ж чому у згаданій Стратегії не приділено уваги деокупації величезної площі захопленого Росією українського моря? Слід нагадати, що зі 137 тисяч квадратних кілометрів українських морських просторів РФ окупувала 100 тисяч! І це дорівнює територіям окремих держав - Південної Кореї або Ісландії!

Вважаю, що цю ваду необхідно терміново виправляти на державному стратегічному рівні.