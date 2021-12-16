Столтенберг о войсках РФ у границ Украины: это подрывает безопасность Европы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что стягивание российских войск к границам Украины угрожает всей Европе. Он убежден, что Россия должна изменить свой курс.

По словам генсека НАТО, Альянс пристально наблюдает за наращиванием российских сил около границ нашей страны. Об этом он сказал во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"Мы видим наращивание сил на границах с Украиной, которое является неоправданным. Подрывает безопасность не только Украины, но и Европы. Россия должна изменить курс. Мы видим это в течение многих лет, РФ заходит на территорию стран-соседей, Украина и Грузия", - заявил Столтенберг.

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Напомним, Россия продолжает стягивать артиллерию к линии столкновения на Донбассе. В частности, подразделения противника усиливаются дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты, что нарушает договоренности об отводе тяжелого вооружения.

В конце ноября глава Главного управления разведки МОН Кирилл Буданов сообщил, что Россия стянула более 92 тысяч своих военнослужащих к границам с Украиной и готовится совершить атаку якобы уже к концу января-началу февраля 2022 года.

Вероятно, она будет предусматривать артиллерийские и бронетанковые наступления с последующими десантными ударами, авиаудары на востоке, нападения в Мариуполе и Одессе и вторжение через Беларусь.

В РФ со своей стороны отреагировали на это интервью. В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал происходящее "истерикой, которая нагнетается искусственно".

Позже американская разведка подтвердила, что Россия может совершить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может привлечь 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах. По данным разведки, сейчас около украинской границы в четырех местах сосредоточено 50 боевых тактических групп армии РФ.

Немецкое издание Bild написало, что Россия может напасть на Украину в январе-феврале 2022 года. Атака может происходить в три этапа, а план-максимум Кремля – это захват двух третей территории нашей страны вместе с Киевом.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Константин Елисеев считает, что Европейский Союз и США уже должны начать вводить санкции против России, чтобы не допустить новой агрессии. Они должны касаться ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.