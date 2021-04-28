Стефанчук ответил, есть ли конфликт между Разумковым и Зеленским

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины (ВРУ) Руслан Стефанчук заявил, что между президентом Владимиром Зеленским и спикером парламента Дмитрием Разумковым однозначно есть дискуссия, ведь у них разные точки зрения.

В то же время указал на отсутствие оснований полагать, что между ними существует какой-то конфликт. Мнением об этом он поделился в интервью "Украинской правде".

"Я смотрю со стороны, причем с правой. Действительно вижу, как он (Разумков. – Ред.) и другие члены президиума парламента, общаются с депутатами. Но у меня нет оснований считать, что он планирует какой-то проект или отдельное политическое будущее", – подчеркнул первый вице-спикер Рады.

По его словам, он может прокомментировать отношения президента и главы ВРУ в тот период, когда присутствовал на их встречах. По его убеждению, оба они – люди чрезвычайно интеллектуально правильно настроенные, понимают, что "любой конфликт может похоронить все общее дело".

"И поэтому, когда мы начинаем говорить о государственном управлении, власти, мне кажется, что выигрывать тот, кто в основу своего приоритета поставит именно необходимость достижения какой-то конечной цели, нежели выяснение каких-то внутренних причин", – добавил Стефанчук.

Он подчеркнул, что верит в единство команды, шел в политику под лозунгами объединения страны. И поэтому очень не хотел бы в этом разочароваться.

"Все должны понять, что мы здесь ненадолго – и оценивать нас будут по том, что мы сделали, а не что сказали, подумали, плюнули или что-то такое. Мы должны исходить из приоритета того, о чем будем отчитываться. Например, вот я этот приоритет имею и стараюсь ему следовать", – подытожил Стефанчук.

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