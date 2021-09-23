Стало известно, кто был спонсором атаки на партию "Голос"
Лидер партии "Голос" Кира Рудык заявила, что спонсором атаки на политическую силу якобы был Офис президента. Он, по ее словам, купил нардепов, входящих в группу "Справедливость".
Об этом она написала на своей странице в Facebook в четверг, 23 сентября. Политик рассказала, что во время рассмотрения закона о деолигархизации три оппозиционные фракции – ЕС, "Батьківщина" и "Голос" – требовали отстранения вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.
По словам представителей оппозиционных сил, Стефанчук заблокировал рассмотрение их поправок к закону, и "совершил попытку разрушать права оппозиции".
Кроме фракции "Слуга народа" против отстранения Стефанчука голосовала группа "Справедливость", в состав которой входят Александра Устинова, Андрей Шараскин, Роман Лозинский, Юлия Клименко, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин, Владимир Цабаль, Ольга Стефанишина, Галина Васильченко и Наталья Пипа.
"Как мы и говорили, теперь известно, кто является спонсором атаки на "Голос". Это Офис президента, который купил депутатов-раскольников", – заявила Рудык.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что Устинова, Васильченко и Пипа из группы "Справедливость" якобы получили на свои округа щедрое финансирование от ОП.