Хорошая новость. Незаслуженно сошедший с текущей повестки дня Крым возвращается в центр внимания политиков и мирового сообщества. Семь лет самыми разными средствами, лоббизмом и агрессией на Донбассе с соответствующим форматом переговоров (только про ОРДЛО, про Крым говорить не будем) Россия убирала фокус внимания с оккупированного полуострова. Но маятник пошел в обратную сторону. Отлично.

Делегацию о США во время саммита "Крымской платформы" 23 августа будет представлять член правительства. Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью "Радио Свобода". Кент добавил, что речь идет не только о саммите.

То есть США инициатива Зеленского по созданию "Крымской платформы" заинтересовала. Отличный рычаг давления на Россию. Тем паче, тут она не играет в привычные игры формата "ихтамнет" и "вы ничего не докажете". Аннексия формальная, там проходят российские выборы, работают российские компании, воруют нефть и газ из украинских недр. Очень широкий простор для санкций, судов и прочих мер к этому жадному кремлевскому крокодилу. И просто замечательно, что Украина исправляет ситуацию, возвращает вопрос в повестку дня и ломает российский сценарий "по Крыму все ясно и обсуждать нечего". Обсуждать будет нечего, когда Россия уйдет, уберет за собой мусор и выплатит компенсации.

Видео дня

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.