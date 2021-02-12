США в годовщину Минских договоренностей призвали Россию вывести войска из Украины

США в годовщину утверждения Комплекса мер по выполнению Минского протокола призвали Россию полностью соблюдать соответствующие договоренности, вывести свои силы и вооружение и прекратить агрессию против Украины.

Призыв размещен на странице Посольства США в Украине в Facebook. Соответствующий документ по урегулированию конфликта на Донбассе был утвержден шесть лет назад – 12 февраля 2015 года.

В этот день в столице Беларуси Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель после 17-часовых переговоров согласовали текст Минских соглашений и Комплекс мероприятий по их выполнению.

Документы, в частности, предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и др.

Текст Минских договоренностей можно прочитать здесь. На сегодня они не выполнены.

Переговоры о прекращении вооруженного конфликта на востоке нашей страны проходят в Трехсторонней контактной группе с участием Украины, России и ОБСЕ.

Также переговоры по этому поводу ведутся в нормандском формате с участием Украины, Франции, Германии и России.

Напомним, что вооруженная агрессия РФ против Украины началась весной 2014 года сразу после оккупации Крыма.

Несмотря на многочисленные доказательства, страна-агрессор официально не признает факта вторжения и поддержки НЗФ на оккупированных территориях Донбасса.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в четверг, 11 февраля, Совет безопасности ООН провел заседание, посвященное шестилетию подписания Минских соглашений. Встреча состоялась по видеосвязи в открытом формате.

На повестке дня была текущая ситуация на Донбассе, а также выполнение сторонами комплекса мер по прекращению боевых действий