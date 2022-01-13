США не бросят Украину в случае нового вторжения России, – Жданов

Украина может рассчитывать на всестороннюю военную помощь США в случае широкомасштабной агрессии России. Вашингтон не даст Киеву проиграть в российско-украинской войне.

Такое мнение в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. "В случае полномасштабной агрессии России мы можем рассчитывать на полную помощь США, кроме войск", – сказал он.

Как пояснил эксперт, Украина превратилась в сферу интересов Запада, поэтому "Штаты никогда не дадут нам проиграть".

В этом контексте он напомнил об ответном ультиматуме Вашингтона в сторону Москвы. "Ели вы начинаете агрессию, мы вводим санкции и даем Украине всестороннюю помощь в военном плане", – заметил Жданов.

Он также напомнил о последнем заявлении Верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля о том, что любые переговоры, касающиеся Украины, должны проходить исключительно при участии представителей нашей страны.

"Фактически это заявление похоронило большую сделку между США и Россией. Время больших сделок прошло", – подчеркнул эксперт.

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Как писал OBOZREVATEL, глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продолжение агрессии России против Украины будет иметь большие последствия для Кремля. Ранее он ответил на ультиматум РФ о предоставлении гарантий того, что Альянс не будет предоставлять членство Украине.