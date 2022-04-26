США лоббируют участие Украины в саммите G20 в Индонезии – Bloomberg

США вместе со странами-партнерами из G7 ("Большой семерки") настаивают на том, что бы Индонезия пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить на саммите G20. Мероприятие состоится в ноябре, а Индонезия в этом году является принимающим государством.

Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщило издание Bloomberg. Журналисты отметили, что интересы Киева лоббируют в первую очередь из-за того, что страна отказалась отозвать приглашение на саммит для российского диктатора Владимира Путина.

Страна-агрессор Россия, как напомнило издание, является членом G20, наряду с такими государствами, как Китай и Индия, которые не поддержали санкции против Кремля за вторжение в Украину.

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Страна, которая принимает саммит, имеет право пригласить к некотором аспектам мероприятия и другие государства в качестве наблюдателя. Как правило, в официальных обсуждениях главы этих стран не участвуют.

По словам высокопоставленного чиновника, решения о приглашении Украины на ноябрьский саммит пока нет. Кроме того, пока не ясно, будет ли присутствовать на мероприятии Путин.

"Байден уже говорил в прошлом месяце, что если Индонезия не исключит Россию из саммита G20, она должна хотя бы пригласить Украину на некоторые встречи. Один чиновник, знакомый с обсуждениями, сказал, что давление сейчас усиливается за закрытыми дверями", – сообщили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден пообещал продолжить поддерживать Украину, которая противостоит российской агрессии. Он отметил, что спустя два месяца после вторжения "Киев все еще стоит".