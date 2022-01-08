США готовы обсудить с РФ сокращение присутствия войск в Восточной Европе в ответ на зеркальные меры – СМИ

Представители США на переговорах с Россией в понедельник, 10 января, могут предложить обсуждение относительно размещения ракет и масштабов военных учений в Европе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, Вашингтон пытается узнать, серьезны ли намерения Кремля по окончанию кризиса в Украине путем дипломатии или же Москва предлагает "неприемлемые" условия для задержки либо получения повода для очередного вторжения.

Как пишет The Washington Post, именно переговоры между США и РФ в швейцарской Женеве могут стать показателем того, удастся ли достичь дипломатического соглашения во избежание возобновления войны в Европе.

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Также отмечается, что во время встречи в Женеве чиновники США будут следить, будут ли представители Кремля настаивать на требованиях, которые, как известно российским властям, неприемлемы для Соединенных Штатов, или же сконцентрируются на таких вопросах, как размещение ракет. В качестве примера "неприемлемых" требований The Washington Post называет "юридические требования нерасширения НАТО на Украину".

При этом ранее представитель Белого дома опроверг сообщения СМИ о том, что США якобы готовы к переговорам с РФ по взаимному сокращению военного присутствия в Восточной Европе.

"На самом деле мы четко заявили России, публично и частно, что в случае дальнейшего вторжения России к Украине мы усилим наших партнеров по НАТО на восточном фланге", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря состоялись очередные телефонные переговоры президентов России и США. Общаясь с Путиным, Байден призвал снизить напряжение у границ Украины и предупредил о решительном ответе в случае агрессии.