Специальные поезда, бесплатный проезд и льготы: Польша оказала огромную помощь в эвакуации украинцев

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Польша оказала огромную помощь в эвакуации украинцев из-за войны, которую против нашего государства начала страна-агрессора Россия. В частности, были запущены дополнительные поезда, создано несколько логистических хабов и введен бесплатный проезд польской железной дорогой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем в среду, 2 марта. Он поблагодарил министра транспорта Польши Анджея Адамчика и его заместителей, а также заместителя директора департамента Международного сотрудничества Анику Блащик.

Чем Польша помогла Украине за шесть дней войны:

проезд по польской железной дороге будет бесплатным для всех украинцев;

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запущены поезда Львов – Перемышль и создана дополнительная сеть сообщения, что позволит дальнейшие поездки по стране;

все гуманитарные перевозки освобождены от уплаты пользования платными дорогами.

транспортные средства с украинскими номерами освобождены от взимания платы за проезд в Польше;

введено в действие безразрешительное пересечение границы для перевозчиков, осуществляющих гуманитарные перевозки;

проведена работа над решением, позволяющим отказаться от разрешений на гуманитарные перевозки, включая процедуру освобождения от их владения. Это может произойти в течение суток;

введены льготы для других стран, организующих транспортировку гуманитарной помощи в Украину через Польшу;

создано несколько логистических хабов, в частности, вблизи Люблина и Жеува.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому Союзу выделить 100 млрд евро Украине на восстановление после войны. По словам политика, украинцам нужна надежда на то, что ситуация после войны улучшится и такой надеждой может быть план восстановления.

Отметим, что именно президент Польши одним из первых призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата. Кроме того, поляки выделили украинскому государству 1 млрд долларов и разрешили завозить через свою территорию вооружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша хочет немедленно прекратить импорт российского угля. В то же время страна планирует поставлять уголь из Австралии. При этом польские власти готовы ввести эмбарго в любой момент.

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