“Независимость” так называемых “ДНР” и “ЛНР” и официальное введение туда российских войск полностью меняет ситуацию на оккупированной части украинского Донбасса. Понятно, что Путин решил больше не прятаться за “гражданский конфликт” и “гражданскую войну”, как все время определяли российскую оккупацию Кремль и московские телевизионные пропагандисты, и действовать нагло и открыто.

Очевидно, что после этого признания псевдореспублик ситуация на оккупированной части Донбасса может развиваться по разным сценариям.

Но наиболее вероятно то, что после признания “ДНР” и “ЛНР”, в ближайшее время они попросятся в состав Российской Федерации и, конечно, что Кремль отказать им в этом не сможет.

В таком случае Москва будет пытаться военным путем забрать у Украины ту часть Донбасса, которая сейчас не находится под российской оккупацией, и эти попытки могут иметь неожиданные повороты.

Для начала это может быть мощная танковая атака, целью которой станет попытка прорвать украинскую оборону и получить контроль над всей территорией, входящей в Донецкую и Луганскую области.

Хотя на самом деле ОРДЛО Путина не слишком волнует. Это только повод, чтобы увеличить давление на Украину. Кремль же собирается признать эти псевдообразования именно в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины, что записано в “конституциях” “ДНР” и “ЛНР”.

В Совбезе Российской Федерации уже озвучивались фейковые цифры о невероятном количестве частей ВСУ, танков и прочего вооружения в зоне ООС.

Скорее всего, Москва будет выдвигать ультиматум, определяя сроки отступления за пределы этих областей подразделений украинской армии. Например, вывести части ВСУ в течение 3, 10 или 30 дней.

Риски для Украины заключаются в том, что у российско-украинской войны есть все шансы перейти в более горячую фазу. И Кремль уже готовится использовать танки, тяжелую артиллерию, а позже, может быть, и авиацию.

Понятно, что после этого незаконного решения Путина коллективный Запад введет новые санкции против Российской Федерации, но Кремль это остановить не сможет. А просто отгородиться от ОРДЛО у Украины не получится.

Украина в такой ситуации должна действовать решительно, продуманно и взвешенно. Одними из возможных вариантов для начала могли бы стать введение военного положения в Донецкой и Луганской областях и разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Но нужно понимать, что Путин хочет всю территорию Украины, и необходимо исходить из того, что от этой идеи фикс он никогда не откажется. Из этого следует выходить Украине во всех своих дальнейших действиях.

В то же время нельзя сказать, что после признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” российско-украинская война закончилась. Москве совсем не нужен замороженный вооруженный конфликт с Украиной. В Кремле не исключают продолжение его в другом формате. И надеются, что это не позволит Киеву подать заявление о членстве в НАТО.

Но даже когда Российская Федерация оккупировала Крым и часть Донбасса, это вовсе не может стать преградой для Украины для вступления в Североатлантический альянс.

Следует вспомнить исторический опыт ФРГ и так называемой ГДР. Несмотря на то, что СССР оккупировал треть Германии, назвав ее Германской Демократической Республикой, это не помешало Федеративной Республике Германии присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Это же касается и Украины. Оккупация части ее земель Российской Федерацией не может помешать вступлению нашего государства в НАТО. Ведь мы планируем вернуть свои территории, идя по дипломатическому пути, и для этого у украинцев есть все основания.

Признание Россией так называемых “ДНР” и “ЛНР” – новый вызов Украине и Западу. Путин использует слабость западного мира, заключающуюся в том, что до сих пор там пытались избегать резких решений, для того, чтобы позиционировать Российскую Федерацию как великое государство. Хотя в Вашингтоне и Брюсселе уже стали понимать, что подобная позиция к миру привести не сможет.

Кремлевский долгожитель ведет себя так, будто только от его решений зависит стабильность в международных отношениях и вопросы войны и мира не только в Европе, но и во всем мире.

Создав одним росчерком пера два фейковых государства “ДНР” и “ЛНР” российский диктатор, кроме всего, подготовил почву для провозглашения нового СССР. А поскольку в декабре 2022 года исполняется 100 лет со дня создания Советского Союза, то нельзя исключать того, что в замысел Путина входит возрождение этого давно исчезнувшего политического образования, только уже в очень уменьшенном размере.

То есть, кроме Беларуси, которую Россия уже фактически аннексировала, к карикатурному подобию СССР, Российская Федерация присоединит “ДНР” и “ЛНР” на правах союзных республик. Таким образом, 4 союзные республики уже есть, и вполне можно провозглашать новый СССР – Союз Свободных Суверенных Республик. А там смотри, до декабря еще кого-нибудь удастся силовыми методами загнать в этот “добровольный союз”.

Также нельзя исключать и того, что к этому новому СССР Москва сможет присоединить несколько бывших советских республик Центральной Азии. Например, Таджикистан, Туркменистан или Узбекистан.

Геополитическая игра приобретает новые обороты, имперские фантазии режиссеров театра абсурда в Кремле неисчерпаемы.

Поэтому западному демократическому миру следует внимательно следить за руками Путина. Ведь трудно спрогнозировать все, что может прийти завтра или послезавтра в его разгоряченную шовинизмом и ненавистью к Украине голову.