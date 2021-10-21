Советы Тимошенко по решению энергетического кризиса полезны и власти стоит к ним прислушаться – эксперт

Власти следует четко объяснить гражданам, куда идет газ собственной добычи, и прислушиваться к рациональным советам команды Тимошенко в вопросе решения энергетического кризиса в Украине. Инициативы фракции "Батьківщина" изложены в зарегистрированном законопроекте, которого пока нет в повестке дня.

Об этом рассказала политический эксперт Александра Решмедилова в эфире телеканала "НАШ".

Она отметила, что на этой неделе все оппозиционные фракции настаивали рассмотреть вопрос тарифов и прохождения отопительного сезона. В частности, команда Юлии Тимошенко назвала конкретные шаги для выхода из неизбежного энергетического кризиса.

"Все хотели и профильного министра Галущенко заслушать, и предлагали проголосовать, чтобы не было экспорта внутренней добычи газа. Об этом говорила Юлия Владимировна. Потому что когда мы говорим, что будем закупать у нерезидентов, а свой газ куда пошел? Просто дайте людям ответ", – посоветовала эксперт.

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Александра Решмедилова добавила, что идея фракции "Батьківщина" о направлении газа собственной добычи на нужды потребителей, которая содержится в соответствующем законопроекте команды, – меткая и заслуживает внимания власти.

"Они предлагали газ собственной добычи оставить на нужды граждан, зарегистрировали законопроект №4680. В повестке дня его пока нет. Хотя инициативная очень меткая и рациональная", – убеждена Решмедилова.

Напомним, Юлия Тимошенко считает, что ситуация в энергетике сложилась катастрофическая и нуждается в срочных профессиональных действиях. План преодоления энергетического кризиса от команды "Батьківщини" предусматривает введение чрезвычайного положения в энергетике, прекращение экспорта природного газа из Украины, устранение посредников между добычей и облгазами и принятия законопроекта №4680 о направлении дешевого газа собственной добычи на потребности населения.