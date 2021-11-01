Советник президента Демченко получил "участника боевых действий" за одну командировку: раскрыты детали скандала

У советника президента Украины Владимира Зеленского Руслана Демченко есть удостоверение "участника боевых действий". Однако участия в войне на востоке Украины он не принимал.

УБД советник якобы получил, оформив одну командировку, в то время как некоторые добровольцы судятся по пять лет, чтобы доказать, что имеют право на такое удостоверение. Об этом в своем Facebook написал генеральный директор Аналитической группы "Левиафан", политический эксперт Николай Мельник.

Видео дня

"Чувак, не жалея живота своего, оформил командировку на Донетчину и вуаля – участник боевых действий. Это свинство. Здесь все добровольцы до сих пор УБД не получили, по пять лет судились, чтобы государство элементарно установило истину... а эти уроды за одну командировку становятся "защитниками"", – возмутился политэксперт.

Мельник подчеркнул, что если действующее руководство государства действительно дорожит репутацией и не хочет ею рисковать, то "Демченко следует гнать и с Банковой, и с СНБО".

"Сам факт предоставления статуса "Участник боевых действий" должно быть расследован компетентными органами", – подытожил эксперт.