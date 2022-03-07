Совершил три вылета: появилось видео допроса российского пилота, бомбившего Харьковщину

Ночью на 7 марта военнослужащим из Нацгвардии Харьковской области удалось задержать пилота сбитого российского истребителя. Об этом в Telegram сообщил глава области Олег Синегубов.

По его словам, по должности вражеский пилот является заместителем командира авиационного полка, который дислоцировался в Воронеж: "Это один из главных участников и свидетелей преступлений, которые российский агрессор совершает против мирного украинского населения". Оккупант лично совершил 3 вылета между Изюмом и Балаклеей.

Также Синегубов отметил, что российский нацист сдал своих координаторов и раскрыл подробности преступных приказов – его задачей было бомбить мирные города и отправлять координаты для бомбардировки. Когда пилота спросили, понимал ли он, что внизу светомаскировка и там могли быть гражданские, он сказал: "Я работаю по координатам".

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Пилота передали для следственных действий в районный отдел полиции города Харькова. Также глава области сообщил, что второй пилот жив и скрывается в Харькове: полиция ищет военного преступника.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Россия продолжает наступательную операцию против Украины, но несет большие потери.

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