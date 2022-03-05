Совбез ООН продолжает заседание: Украина потребовала от России вывести войска из Запорожской АЭС

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица призвал Россию вывести свои войска из Запорожской атомной электростанции. А международную общественность он попросил адекватно отреагировать на действия страны-агрессора.

На этом дипломат подчеркнул во время экстренного заседания Совета безопасности ООН. Оно началось в ночь на 5 марта, трансляция мероприятия доступна на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Все российские войска должны быть выведены из Запорожской АЭС", – заявил украинский постпред.

Он добавил, что действия РФ представляют беспрецедентную ядерную катастрофу, и на них международное сообщество должно отреагировать должным образом.

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Таких же четких и решительных действий в ситуации с захваченными российскими оккупантами военными атомными объектами в Украине Кислица потребовал от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В своем обращении к коллегам Кислиц подчеркнул, что российских убийц и террористов необходимо остановить, закрыв небо над Украиной. А страну-агрессора Россию следует исключить из международных институтов.

Отметим, что заседание представителей постоянного органа ООН, на которое возложена ответственность за поддержку международного мира и безопасности, экстренно собрали из-за обстрела войсками РФ Запорожской АЭС ночью 4 марта. Инициировал созыв Совбеза ООН, премьер Британии Борис Джонсон после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский лидер подчеркнул, что ядерный терроризм, к которому прибегла Россия, требует решительных ответных действий.

"На заседании Совета Безопасности ООН мы призывали закрыть небо и начать операцию по сохранению мира и безопасности. Цель – спасти опасные объекты. Мир должен не смотреть, а помогать!" – написал он в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать АЭС, один из снарядов попал в первый энергоблок, там возник пожар, создавший потенциальную опасность ядерной катастрофы.

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