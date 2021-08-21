Дорогие земляки, многие из вас, наверное, уже видели в прессе данные этого соцопроса.

Но я хотел бы обнародовать его ещё раз. Уже со своими комментариями.

К сожалению, на каждых выборах мы получаем "войну соцопросов".

Многочисленные распрекрасные кандидаты, как правило те, у кого нет шансов, начинают через продажные медиа вбрасывать фальшивые соцопросы.

Надеясь, таким образом, сманипулировать общественным мнением.

У нас в Днепре даже имеется местечковый комичный персонаж, который семь (!) раз баллотировался в депутаты Верховной Рады и в мэры, но все время проигрывал.

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Тем не менее, каждый раз купленная "социология" показывала его "победу".

Самое противное и, одновременно, смешное, что по итогу подобные подлые технологии всё равно не срабатывают, а вот своих избирателей, похоже, такие политики держат за дураков, думая, что нашим людям можно впаривать любую чушь.

Видит Бог, я никогда не использовал фальшивые соцопросы.

И вы все, безусловно, это знаете.

Во-первых, нечестно это и неправильно.

Во-вторых, с моим рейтингом никакого смысла это не имеет.

А вот использовать социологию, как точную науку для отслеживания городской проблематики и понимания динамики происходящих процессов - стоящее дело.

Уже шестой год мэрия заказывает официальный соцопрос.

И поскольку он делается за деньги налогоплательщиков, то я хочу вам его представить.

В двух словах ситуация такова.

Позитивные изменения в Городе видят все.

Подавляющее большинство жителей Днепра, а именно 72 процента, считает, что в Городе улучшилась ситуация в сфере благоустройства.

За все шесть лет моего мэрства еще никогда не было такого, чтобы электоральный рейтинг Филатова составлял более 65 процентов, уровень удовлетворения его деятельностью почти 70, ближайшие конкуренты опустились ниже 10 процентов поддержки, а все остальные кандидаты в совокупности "весили" всего 15 процентов.

Ну и, конечно, социология позволяет городской власти ещё лучше увидеть основные проблемы, на решении которых мы обязаны сконцентрировать своё внимание.

Дорогие земляки, спасибо за высочайший уровень доверия!

Как и обещал, я вас не подведу.

P.S. Ну а местным царькам и политическим лузерам, а также их говорящим грязным ртам, называющих себя "активистами" и "журналистами", лгущим, плюющимся ядом, исходящим от злобы и бессилия, я предлагаю расслабиться, получать удовольствие и не тратить впустую деньги и нервы.

Всё равно вас уже окончательно отымели.

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