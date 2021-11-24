Социологи Центра Разумкова отметили рост рейтинга Порошенко и его партии

Поддержка партии "Европейская Солидарность" и ее лидера Петра Порошенко за месяц выросла более чем на 2%. Также сократился разрыв во втором туре между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 11 по 17 ноября, то есть еще до публикации расследования о "вагнергейте".

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, в первом туре за Зеленского проголосовали бы 17% всех опрошенных или 25.2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. Петр Порошенко готов поддержать соответственно 11,4% и 17,5% опрошенных.

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Социологи отмечают рост поддержки Петра Порошенко. За месяц его поддержка выросла на 2,2% – с 9,2% до 11,4% от всех опрошенных.

Другие кандидаты: Ю. Бойко 8% (11%), Ю. Тимошенко 7% (9%), Д. Разумков 5.5% (7,5%), И. Смешко 4% (5%), Есть Мураев 4% ( 5%), В. Гройсман 3.5% (5%), А. Ляшко 2,5% (3%), А. Гриценко 2% (3%), С. Притула 2% (2%), по Р.Кошулинскому - соответственно 1% и 2%, по В. Кличко - соответственно 1% и 1%.

Также сократился разрыв во втором туре между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Зеленский получил бы 25,7% голосов всех опрошенных или 54% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. Петр Порошенко во втором туре получает 21,9% всех или 46% от определившихся и придет голосовать.

В паре Зеленский-Разумков действующий глава государства проигрывает бывшему председателю Верховной Рады с незначительным отрывом. За Зеленского проголосовали бы 23% всех опрошенных или 49,6% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Д.Разумкова — соответственно 25% и 50,4%.

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, партию "Слуга народа" готовы поддержать 15,4% всех опрошенных или 22,7% принявших участие в выборах и определившихся, за какую партию будет голосовать.

За "Европейскую Солидарность" готовы голосовать соответственно 12,2% всех опрошенных и 18,8% тех, кто примет участие в выборах и определился с выбором. По сравнению с октябрем 2021 г. на статистически значимом уровне возросла электоральная поддержка партии "Европейская солидарность" с 10% до 12,2% среди всех опрошенных.

Другие партии: "Оппозиционная платформа - При жизни" 9% (13%), ВО "Батькивщина" - 7% (9%), "Партия Дмитрия Разумкова" 5% (7%), "Сила и честь" - 4% ( 6%). Остальные партии имеют менее 5% поддержки.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.