Сотрудничество с США должно стать приоритетом для Украины, окно возможностей терять нельзя, – Осадчук

Визит Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину является чрезвычайно важным ввиду того, как действует новое руководство в Капитолии.

Об этом заявил заместитель главы партии "Голос", народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук, передает пресс-служба партии. По его словам, еще никогда в истории не было такой администрации в США, которая так хорошо знала Украину и весь украинский контекст. Терпимости Кремлю, как это было в Трампа не будет.

"С момента прихода Джо Байдена к власти 20.01.21 года для Украины открылось огромное окно возможностей. Желание помогать Украине, желание противостоять России было и есть на самом высоком уровне. Джо Байден фактически объявил дипломатическую войну Владимиру Путину, он поднял ставки на чрезвычайно высокий дипломатический уровень, публично назвав Путина убийцей", – отметил нардеп.

Это окно возможностей терять нельзя и для украинской власти сотрудничество с США должно стать безусловным приоритетом. А это значит – выполнять те обязательства, которые Киев взял на себя устно и письменно: по судебной реформе, по реформе правоохранительных органов, по обеспечению независимости антикоррупционных органов. И все эти вопросы будут обсуждаться именно во время визита Энтони Блинкена, убежден Осадчук.

"Сотрудничество – это дорога с двусторонним движением. И, к сожалению, за последние несколько месяцев, если мы внимательно посмотрим на многие действия и поступки Зеленского и ко, то они создают очень много вопросов, а действительно ли он предан тем обещаниям, которые неоднократно давала украинская власть. Ведь есть много вопросов к Генеральной прокуратуре, к продолжению давления на НАБУ, к правоохранительной системе, последний скандал с фактически уничтожением корпоративного управления в НАК "Нафтогаз" и совершенно грубым назначением господина Витренко на должность главы правления (и это не вопрос хороший Витренко или плохой, были нарушены все все принципы корпоративного управления)", – подчеркнул политик.

Он отметил, что очень много сейчас зависит от украинской власти и от президента Владимира Зеленского. Американская команда будет встречаться с очень разными аудиториями: если в среду это будут официальные переговоры с президентом и премьером, то в четверг – с лидерами депутатских фракций, с представителями гражданского общества. Замылить глаза не получится, сказал нардеп.

"Америка будет противостоять России, у Америки есть геополитические интересы и Европе, Америке нужна безопасная Европа, но если Зеленский будет продолжать политику невыполненных обещаний, есть огромные сомнения, что Америка продолжит ту помощь в той мере, которую она уже оказывала и может оказывать гораздо больше . Мы должны помнить, что за последние 7 лет Америка предоставила Украине миллиарды долларов прямой помощи, это не копейки, это огромные деньги. И они готовы предоставлять больше, но это не надо воспринимать как подарок, это надо воспринимать как партнерские отношения", – подытожил политик.