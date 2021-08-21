Продолжая тему 30-летия независимости Украины, остановлюсь на двух совсем недавних социологических опросах — центра "Социальный мониторинг" и социологической группы "Рейтинг".

Анализировать, впрочем, буду в основном тот, в котором более уверен и который тут назван первым:

методу "Лицом к лицу" доверяю больше, чем "рейтинговскому" телефонному опросу, в котором смущает, например, нюанс анонимности (телефон "рассекретить" у нас "в случае чего", как правило, не очень сложно, и уж наверняка это проще, чем, например, идентифицировать "при необходимости" лицо по "фотороботу" — фотографий-то при опросе "face to face" сокращённо "f2f" — в "Соцмониторинге", разумеется, не делали);

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а ещё у "Рейтнга" было чересчур большое количество разнообразнейших тем и всевозможных вопросов, чтобы можно было предполагать при эдаком всеобъемлющем разговоре серьёзное отношение опрашиваемых к такому "блиц";

да вдобавок результаты "Рейтингом" поданы в большинстве публикаций не таблично, а в текстовом изложении — достаточно огромном и, что непривычно для социологии, весьма эмоциональном ("Поколение Независимости" и т. д.), хотя, конечно, и более "праздничном";

при этом совершенно необъяснима удивительная "круглость" основных цифр: ЗА независимость (поддержали бы) — 80%, ПРОТИВ (не поддержали бы) — 15%, ЗАТРУДНИЛИСЬ ОТВЕТИТЬ — 5%; или: идентифицируют себя гражданами Украины — 75%, т. д.

Это, конечно, не значит, что меня полностью устраивает работа "Соцального мониторинга": поддержали бы независимость Украины — 69,4%, не поддержали бы — 12,7%, сказали, что трудно ответить, — 10,8%, не участвовали бы в референдуме — 7,2%, но при этом среди тех, кто определился, независимость поддержали бы — 82,7%. Делю 69,4 на (69,4 + 12,7) — получаю 84,5%, что, конечно, похоже на объявленные 82,7%, но как-то не вполне — мелочь, однако же не много ли таких мелочей мы списываем на непонятные округления?

Но перейду к существу. Как видим, ЗА независимость у "Соцмониторинга" — менее 70%. На референдуме-1991 было более 90%. Где 20% с лишним? Они не "разъехались": цифры-то не абсолютные, а в процентах! Это изменилось общество! Более 30% — или ПРОТИВ, или ещё не знают!!!

И это не спрашивали в Крыму и в оккупированной части Донбасса! А если бы спросили и их — не страшно ли представить общий результат?

Впрочем, есть цифры, ужасающие ещё более.

"Социальный мониторинг" показал результаты опроса по регионам: таковыми представлены Западный. Центральный, Восточный, Донбасс в контролируемой части и Южный. Сразу, конечно, вопросы: а что осталось в Восточном без отдельно показанного Донбасса — Харьковская область? И почему Юг есть, а Севера нет? Как делили, где карта с границами "регионов"?

Но приведенные цифры страшнее этих вопросов. Если на Западе Украины ЗА независимость — 88,6%, то на Донбассе (причём без оккупированных территорий) — 44,9%. Это не просто меньше половины, это ещё и почти в 2 раза меньше, чем в Западном регионе. То есть мы за 30 лет единую страну так и не построили? А как же все разговоры про цельную, неделимую, соборную, унитарную?

И что в таком случае празднуем??? 88 на 44??? Не упрекайте меня в отбрасывании десятых, так просто лучше запоминается. Ведь "Рейтинг" же публикует свои совсем уже круглые 80–15–5! Его цифры, конечно, красивее и более обнадёживающие. Кабы ещё не по телефону…

Но как его "80" коррелируют с тем, что гражданами Украины (см. выше) — по тому же опросу "Рейтинга" — себя идентифицируют 75%? То есть где-то 5% — за независимость Украины, но гражданами Украины себя не считают? А если в 75 попали и кто-то из тех, кто против, то тех, кто и гражданин Украины (по самоощущению), и при этом за её независимость, — ещё меньше? Чего тогда стоят "80 — ЗА!"??? Приходим к тем же 70%...

И не многовато ли "иностранцев" в опросе? Прозванивали общежития? Но дело скорее, не в паспортах, а странных самоощущениях. После 30-то лет!

Воюющая страна в разгар "вялотекущей войны" не уверена в необходимости своей независимости: "f2f" от "Соцмониторинга" показало, что таких 10,8 + 7,2 = 18,0%, — и это только неуверенных; а вместе с теми, кто против, их 30,7%! Почти треть!!!

(Кстати, с теми 69,4, за независимость, выходит 100,1%, но это уже действительно результат округлений.)

Тут не праздновать надо, а вопить. Только не знаю что и для кого. Поэтому — стихи.

Иосиф Бродский, "Посвящается Ялте" (да, именно так, именно Ялте, именно о Крыме — в 1969 году! У них, у не очень известных "Поколению Независимости" нобелевских лауреатов, такое случается: гении что-то чувствуют…), совсем миниатюрный отрывок:

"То был какой-то странный, смутный ход.

Почти нелепый. <…>

В любой игре существенен итог:

победа, пораженье, пусть ничейный,

по всё же результат. А этот ход этот ход —

он как бы вызывал у тех фигур

сомнение в своём существованьи."

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