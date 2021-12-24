Снижение налогов в 2022 году даст хотя бы надежду на лучшую жизнь, - Кира Рудик

Ошибки в экономике, сделанные властями в 2021 году, будут отзываться украинцам еще долго. Ситуация изменится, если бизнес снизит налоговую нагрузку. Для этого есть ресурс в бюджете и "Голос" активно выступает за уменьшение налогового давления на предпринимателей. Об этом в интервью РБК-Украина заявила лидер партии Кира Рудык.

"Мы перевыполнили план по бюджету на несколько десятков миллионов гривен — это значит, что можно было бы уменьшить налоговую нагрузку. Если следующий год станет годом уменьшения налогов, за что мы выступаем, тогда появится хотя бы надежда на то, что в следующем году все будет хорошо", - подчеркивает народный депутат.

К сожалению, власти не хотят слушать об этих инициативах, а это значит, что следующий год будет труднее — многие ошибки, сделанные в этом году, будут отзываться.

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"Я бы очень хотела, чтобы в Украине все могли зарабатывать деньги, а государство занималось безопасностью и обороной. Сейчас же государство занимается тем, чтобы залезть в карман к тем, кто не может за себя постоять. У нас олигархи могут за себя постоять, большие предприятия могут постоять, а средний класс - не может. В этом году мы подавали правки в бюджет, чтобы выделили 10 миллиардов гривен в его поддержку, кредитные программы и т.д. – все глухо", - констатирует лидер "Голоса".