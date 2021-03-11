СНБО рассмотрит санкции против топ-чиновников Беларуси, – нардеп

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) намерены рассмотреть возможность введения санкций в отношении ряда белорусских топ-чиновников и бизнесменов, которые "своими доходами поддерживают режим Александра Лукашенко".

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что такой ответ на его запрос дали в Офисе президента еще 4 марта.

"Это хорошие новости, ведь, например, большое количество белорусских бизнесменов и топ-чиновников до сих пор находятся не под санкциями. Я уже писал, что есть некий Николай Воробей, против которого введены санкции ЕС. Он – "кошелек" Лукашенко, но вместе с тем именно Николай Воробей обладает "ПрикарпатЗападтранс", – написал парламентарий.

Как известно, это компания, которой пользовался подсанкционный нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и которая владела печально известной "трубой Медведчука".

"То есть, по сути, кроме того, что Воробей является "кошельком" Лукашенко, он также является и "кошельком" Медведчука. Кроме этого, Медведчук и Козак держат большие суммы в банке Воробья. Надеюсь, СНБО быстрее введет санкции против врагов Украины и Беларуси", – подчеркнул Гончаренко.

Известно, что Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины запланировали на четверг, 11 марта, в 15:00, а не пятницу, как заявлялось ранее.

Напомним, что решением СНБО от 19 февраля был возвращен в государственную собственность нефтепровод ООО "ПрикарпатЗападтранс", который контролировал подсанкционный нардеп Медведчук. OBOZREVATEL напоминал, когда и как политику удалось завладеть этим нефтепроводом. Хотя 22 февраля в СМИ появилась информация, что запрещенный нефтепродуктопровод Медведчука продолжает работать на Житомирщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп Алексей Гончаренко призвал запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси, а также ввести за это санкции.